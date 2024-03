Fase transitoria nel Partito Democratico riminese, definiti i membri del Coordinamento di garanzia

La vice segretaria provinciale Lucilla Frisoni, il presidente dell'Assemblea Provinciale nonché segretario comunale di Riccione Riziero Santi, la segretaria comunale di Rimini Fiorella Zangari, la responsabile organizzativa della Federazione Provinciale Giulia Corazzi, il coordinatore dei Circoli della Valconca Cristian d’Andrea e la coordinatrice dei circoli della Valmarecchia Francesca Modugno: la composizione del Coordinamento Transitorio di Garanzia per la gestione della Federazione Provinciale del Partito Democratico fino alle elezioni Amministrative ed Europee di giugno proposta dal segretario uscente Filippo Sacchetti è stata approvata all’unanimità dall'Assemblea Provinciale riunitasi mercoledì sera.

Nella precedente seduta, il 12 febbraio, oltre 90 delegati avevano esplicitato la volontà di non procedere all'elezione di un nuovo segretario e di non dare vita a una discussione interna al partito alla vigilia degli importanti appuntamenti con le urne per ben 16 Comuni del territorio oltre che per le citate Europee ed era stato dato mandato proprio a Sacchetti di comporre un Coordinamento equilibrato per gestire le attività organizzative secondo i criteri di unità e operatività dell'azione politica. La proposta del segretario in carica da oltre sei anni (è in carica dal 4 dicembre 2018) dà vita a un organismo composto per funzione e rappresentanza territoriale da sei persone che lavoreranno in stretto contatto con le strutture territoriali e i segretari di Circolo.

“Ho indicato figure preparate, competenti, che conoscono il partito, le dinamiche e i meccanismi territoriali. Persone che da subito sapranno quindi garantire l’operatività necessaria a gestire questo momento piuttosto denso e complesso e a supportare i Comuni che ancora devono compiere alcuni passi nella scelta di candidature e liste. A loro va il mio più sentito ringraziamento e non mancherà il mio massimo supporto, sono soddisfatto che tale proposta sia stata recepita e approvata con consenso unanime” commenta Filippo Sacchetti, che proprio questi giorni sta iniziando la campagna elettorale da candidato sindaco del Comune di Santarcangelo. E il cui avvicendamento con un nuovo segretario sarà calendarizzato con l’indizione del congresso dopo le scadenze elettorali di giugno.