Piano dell'arenile, Gloria Lisi: "Bene la riqualificazione, ma servono più spiagge libere e spazi"

Sul nuovo piano dell'arenile interviene il gruppo consigliare Gloria Lisi per Rimini. "Come gruppo consigliare appoggiamo la riqualificazione del lungomare e delle spiagge compreso il nuovo piano spiaggia che a breve arriverà in consiglio comunale. Specifichiamo che già nel 2022 presentammo una mozione riguardante il servizio di salvataggio da garantire come periodo allungato proprio nel nuovo piano spiaggia (mozione mai discussa in commissione grazie all’opposizione di qualche consigliere del Pd che ha ritenuto di poco rilievo il tema). Ora, vogliamo, nell'ambito dell'attività propositiva che ha sempre contraddistinto l'operato del nostro gruppo, favorire ogni modifica del piano dell'arenile incrementando le spiagge libere, gli spazi di socialità e il servizio di salvataggio".

Gloria Lisi prosegue: "Diamo la nostra disponibilità a collaborare con l'amministratore nella redazione del piano affiancandola con i nostri collaboratori che potranno dare utili indicazioni per migliorare la bozza di piano spiaggia già predisposta dagli uffici. Le spiagge sono beni pubblici che vanno tutelate, valorizzate e riqualificare in un'ottica di libera concorrenza e di mercato globale guardando ad una Rimini balneare 3.0 che possa rilanciare un turismo estivo di qualità e di benessere".

"Parco del mare, con le manifestazioni di interesse al "palo", parcheggi insufficienti sul lungomare e sicurezza devono essere il vero pilastro per la riqualificazione dei 10 km di costa che caratterizzano la Rimini balneare. Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha recentemente sollevato la necessità di ulteriori iniziative volte al superamento del monopolio di alcuni settori del paese, incentrando il suo focus proprio sulla certezza delle norme onde poter garantire gli investimenti e il rilancio di settori ingessati da troppi anni. Noi ci siamo perché l'argomento non ha colore politico ma i veri colori solo quelli del sole e del mare che hanno sempre caratterizzato ciò che Rimini rappresenta per tutti: integrazione, socialità, benessere e divertimento".