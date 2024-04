Prosegue spedita la campagna elettorale di Giovanni Giovanardi in corsa per la carica di sindaco

Prosegue spedita la campagna elettorale di Giovanni Giovanardi candidato a sindaco di Bellaria per le liste civiche Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina che, domenica, incontrerà la cittadinanza in un punto informativo nell’Isola dei Platani. L'aspirante primo cittadino punta a "Dialogo e confronto con la cittadinanza" puntando a toccare "non solo i singoli quartieri e zone di riferimento, ma anche portata ad un dialogo diretto con i cittadini aprendosi alla riflessione ed all’ascolto su temi, contenuti ed azioni. Dal basso verso l’alto come piace a noi civici in un rapporto proficuo e franco con i nostri concittadini".

“L’espressione della mia candidatura, libera e svincolata dai partiti, - dice Giovanardi - è da intendersi come autonomia nel territorio e per il territorio, opportunità per i cittadini che andranno al voto di scegliere tra le figure in lizza, valutando competenze, professionalità ed il saper fare. Oggi per noi sono prioritarie visioni da portare, nel programma amministrativo, capaci di sostenere l'identità del territorio, la sua unicità, per un ragionamento complessivo ed articolato che investe punti di forza e punti di debolezza della realtà di Bellaria Igea Marina immettendo scelte innovative che passino dalla condivisione dei cittadini e degli operatori economici e sociali. Partendo dal Porto, luogo fisico che unisce Bellaria Igea Marina rafforzandone la sua immagine e la sua polarità oltrechè attrattività per residenti e turisti. Sul Porto, ne siamo convinti, vanno contemperate le esigenze dei portatori di interessi con un processo di trasformazione che lo renda luogo unico, ospitale, da cartolina. Amato dai Bellariesi e dagli Igeani".

"Il sistema di accesso viario alla città - aggiunge il candidato - va rafforzato migliorando anche la riconnessione con i territori a noi limitrofi. Oggi, anche per ragioni legate al sistema del commercio, pare persino difficile scegliere la nostra località come luogo degli acquisti per una famiglia per le troppe lacune nel sistema esistente dei collegamenti. Occorre individuare aree capaci di contenere parcheggi attrezzati di sostegno alla città turistica ed alla rete commerciale, impegnandosi a trovare soluzioni per liberare alla passeggiata il più possibile la zona mare. Cultura e Turismo possono e devono interconnettersi per alzare il livello delle opportunità della nostra città; abbiamo contenitori unici per eventi e per expo, dobbiamo impegnare esperti, tecnici locali e professionisti verso la costruzione di un modello culturale di richiamo internazionale per Bellaria Igea Marina, sfruttando risorse e luoghi come fornaxe, casa Panzini, vecchio macello, teatro. La vocazione all’ospitalità turistica deve aprire alle opportunità per una cultura che permea tutti gli spazi fisici del territorio compresi quelli che si affacciano al mare (piazzale Kennedy, Viale Ennio)

"Sul tema della Sicurezza nei quartieri e dei cittadini - conclude - dobbiamo innanzitutto interrogarci sul sistema di percezione dei cittadini rispetto al tema. Strumentalizzare i fatti accaduti (aggiungiamo purtroppo) negli ultimi mesi sul versante della sicurezza sociale non serve a nessuno, specie in campagna elettorale. Ma servirà chiedersi se sono stati messi in campo tutti gli strumenti necessari per preventivamente arginare un fenomeno tanto odioso quanto da sempre presente come quello dei furti e delle violazioni di domicilio. La prevenzione ed il presidio restano gli strumenti più efficaci in un’azione coordinata tra polizia locale e forze dell’ordine. Come diciamo sempre nei nostri incontri una città ospitale è prima di tutto una città sicura. Questo è quanto auspichiamo tutti”.