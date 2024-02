Protesta dei trattori, Croatti: "Chiedono dignità e non elemosina, rivendicazioni legittime"

"Gli agricoltori hanno portato a Rimini la loro protesta. I trattori hanno rallentato il traffico nella nostra città. È solo l’ultima manifestazione di un comparto che chiede dignità e non elemosina, rivendicazioni legittime che devono essere ascoltate con attenzione dal governo. Non condivido tutte le istanze e le posizioni degli agricoltori, in particolare su alcuni aspetti ambientali, ma è doveroso dialogare e confrontarci". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

Che prosegue: "Il loro lavoro e la qualità dei prodotti che portano ogni giorno nelle nostre case sono straordinariamente preziosi per tutti noi. Molti sono i fattori su cui gli agricoltori hanno ragione ed è doveroso dare risposte; l’aumento dei costi energetici, i cambiamenti climatici che creano problemi enormi e il ruolo della grande distribuzione organizzata che li tiene in pugno imponendo prezzi insostenibili. È necessario, inoltre, affrontare la questione dell'Irpef agricola considerando il suo impatto sul settore. Tutti temi su cui l’esecutivo Meloni deve intervenire con urgenza a sostegno della nostra agricoltura".

"Nel frattempo, ogni cittadino può rispondere a una richiesta degli agricoltori modificando alcune abitudini come consumatori, compiendo scelte consapevoli, privilegiando vendite dirette nelle aziende, i mercati contadini, i gruppi di acquisto solidali, le piccole botteghe di vicinato. Piccoli gesti che, se compiuti da tutti, potrebbero aiutare i piccoli agricoltori locali, cambiare alcune logiche di mercato e rappresenteranno un segnale molto forte nei confronti da grandi gruppi della Gdo”, conclude Croatti.