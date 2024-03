Renzi (FdI): "Bene il restauro delle Mura Federiciane ma servono anche interventi di riqualificazione ambientale"

E’ partito lunedì 11 marzo l’intervento di restauro conservativo della porzione di ‘mura federiciane’ da via Bastioni Settentrionali a Corso Giovanni XXIII, intervento che fa parte del processo di recupero dell’identità storica culturale mediante il restauro e la valorizzazione di luoghi simbolo della città: la cinta muraria che conduceva alla porta di accesso da mare al centro storico. Un restauro che, come ricorda lo stesso consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, "chiesto e sollecitato dal sottoscritto dal 2018, con la presentazione di 3 interrogazioni e una mozione consigliare, dinnanzi allo stato di abbandono e degrado delle Mura, non contemplate nel progetto di recupero di Porta Galliana". Il capogruppo consigliare, inoltre, sottolinea come "Porta Galliana faceva parte delle Mura costruite dall’Imperatore Federico II di Svevia tra il 1225 e il 1248, per difendere la città a est, sul lato mare.

Delle Mura Federiciane è rimasto solo il tratto, di un centinaio di metri, lungo via Bastioni Settentrionali, da Porta Galliana all’incrocio con Corso Giovanni XXIII. Sulla cima delle Mura, costruite in laterizi, alte più di 5 metri, non sono più presenti i “merli”, in gran parte crollati per i terremoti, sostituiti nel Seicento e Settecento da un cordolo con blocchi di pietra calcare di San Marino. Attualmente le mura si trovano in una situazione di precaria stabilità".

"Nonostante la loro importanza storica - prosegue Renzi - le Mura Federiciane sono state vittime dell’abbandono, dell’insipienza, dei crolli, di osceni rattoppi, e addirittura parzialmente demolite dalle Amministrazioni Comunali, per creare posti auto. Per questo, dopo decenni di incuria e interventi degradanti, ho chiesto e proposto ripetutamente al Sindaco, non solo il consolidamento e restauro delle Mura Federiciane, ma anche contestuali interventi di riqualificazione ambientale. Tra questi la realizzazione di una fascia di rispetto delle Mura, in pietra, ad uso pedonale, per consentire la visuale della cinta muraria, libera da parcheggi di auto e moto, che possono essere trasferiti sul lato opposto della strada. Il rifacimento della pavimentazione di via Bastioni Settentrionali con materiali in “armonia” con le Mura Storiche della città, eliminando l’asfalto della strada adiacente. La sostituzione dell’illuminazione pubblica “stile circonvallazione”, con lampioni e illuminazione adeguati alla valorizzazione delle Mura Storiche, come a Porta Galliana. La demolizione della dismessa “centrale elettrica” di via Bastioni Settentrionali per migliorare l’immagine e il contesto ambientale della via. I suddetti interventi di riqualificazione, dopo decenni di abbandono, sono essenziali, insieme al restauro, per l’adeguato recupero e la valorizzazione delle Mura Federiciane".