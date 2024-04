Riccione, l'amministrazione incontra i residenti e gli operatori delle zone porto, viale Dante e viale Ceccarini

La sindaca Daniela Angelini e i componenti della giunta comunale di Riccione mercoledì sera, 10 aprile, incontrano la cittadinanza delle zone porto, viale Dante e viale Ceccarini alle 21 al Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini 11. Durante l’incontro pubblico verranno presentati i progetti per la zona, gli interventi di riqualificazione, per la mobilità, il decoro urbano e la sicurezza.