Santarcangelo, Daniele Apolloni: “Aderisco alla nuova lista Borghini Sindaco. Insieme per vincere"

“Ho sinceramente apprezzato l’invito che mi è stato rivolto dal candidato sindaco Barnaba Borghini, un segnale di apertura molto importante nei miei confronti. Posso confermare che ci sto, aderisco alla lista “Alleanza Civica - Borghini Sindaco” esordisce così Daniele Apolloni, storico esponente della destra santarcangiolese (già candidato sindaco e consigliere comunale per Fratelli d'Italia nel 2014) e continua affermando: "Ho riflettuto e ho deciso di non candidarmi più come sindaco di Santarcangelo, ma di contribuire come candidato consigliere comunale all’interno della nuova lista civica di Barnaba Borghini, perché è giunto il momento di unire le forze. Ritengo sia giusto farlo attorno ad Alleanza Civica, questa nuova aggregazione elettorale che raccoglie tanti santarcangiolesi innamorati del proprio paese e stanchi di queste amministrazioni monocolore".

Apolloni poi rivolge anche un grande appello ai cittadini: "Chiamo a raccolta tutti i santarcangiolesi e in particolar modo i 738 elettori che mi votarono come candidato sindaco nel 2014. Sono ancora in campo. Oggi abbiamo davanti a noi l’occasione di scrivere la storia, mandare il Partito Democratico al ballottaggio e liberare Santarcangelo. Ho scelto di sostenere Barnaba Borghini perché lo ritengo l’unico candidato sindaco credibile che si è speso in questi anni e che può raccogliere un ampio consenso. Al più presto presenteremo un programma innovativo e concreto alla città”.