Sicurezza e qualità della vita a Rimini Sud, l'assessore Magrini incontra i cittadini

Il Circolo del Partito Democratico di Rimini Sud organizza per lunedì, 11 marzo, alle ore 20,30 presso la sala dell’ ex Q.3 in via Decio Raggi, 1 - Miramare un incontro pubblico con l’assessore al bilancio, alla polizia locale e alle politiche per la sicurezza, Juri Magrini per discutere delle questioni legate alla sicurezza nella nostra comunità: sicurezza e qualità della vita a Rimini Sud.

Come afferma il segretario del Circolo Rimini Sud, Roberto Mancini: “La sicurezza e la qualità della vita sono due concetti strettamente correlati e fondamentali per il benessere di una società. Sono temi a cui tutti i cittadini sono sensibili, perché una buona qualità della vita nel luogo in cui viviamo implica anche la presenza di un ambiente sicuro. La percezione di questi due fattori fanno sì che una persona possa prendere con più serenità il proprio trascorrere del tempo o che, viceversa, non passi serenamente la propria quotidianità. Perciò, risulta importante che le persone si rendano conto di cosa sta facendo l’amministrazione comunale in tali ambiti rendendosi magari anche partecipe degli sforzi che si fanno per migliorare questa nostra bella città”.