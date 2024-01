Bellaria, il Pd presenta il suo candidato: è Ugo Baldassarri, con esperienza politica quasi trentennale

Il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina ha presentato il suo candidato sindaco per le prossime elezioni. Si tratta di Ugo Baldassarri e la sua scelta è il risultato delle ultime settimane di incontri e approfondimenti, "confronti che hanno coinvolto non solo i propri iscritti ma anche i soggetti esterni più o meno organizzati in movimenti politici o impegnati personalmente per contribuire a creare una valida alternativa alla guida del Comune di Bellaria Igea Marina", dice una nota. Infine il voto unanime in assemblea, venerdì sera

Dice la nota: "La scelta di Baldassarri era, come si suol dire, un po’ nelle cose. Non è certamente l’ultimo arrivato, ed è noto il suo legame con la nostra città, così come sono conosciute e dimostrate sul campo la competenza e lo spirito di condivisione che lo contraddistingue. Ugo Baldassarri ha condotto la prima esperienza politica a Rimini, nel 1995, candidato al consiglio comunale nelle file della civica “Rimini Città Aperta”. La Civica è confluita poi nei Democratici. Nel ‘99, con i democratici, è stato candidato nella lista di Centrosinistra a Bellaria Igea Marina. Eletto consigliere e nominato vice sindaco della giunta Scenna, con delega a scuola cultura e sport. Nel 2001 assume anche la delega a bilancio. Nel 2004 si presenta come capolista della Margherita e viene rieletto in consiglio comunale e quindi di nuovo vice sindaco con delega bilancio e sport. Nel 2007 assume la delega al turismo. Nel 2013 diventa segretario del PD di Bellaria Igea Marina. Rientra in consiglio nel 2015 dopo le dimissioni del compianto Gabriele Morelli ed assume il ruolo di capogruppo".

"Oggi, in un contesto politico ed amministrativo locale, caratterizzato dalla mancanza di idee innovative, di coraggio di cambiare per consentire al nostro Comune di riprendersi il ruolo protagonista (non solo nel turismo) che merita, noi riteniamo che l’esperienza, la competenza e la determinazione di Ugo Baldassarri costituiscano la scelta migliore che il centrosinistra possa mettere in campo. Avrà sicuramente tutto il nostro sostegno e siamo fiduciosi che questo sostegno, nei prossimi mesi, possa allargarsi e rafforzarsi", conclude la nota.