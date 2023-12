"Dopo ripetute segnalazioni, il quartiere Case Trebbio di Riccione continua a restare al buio"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Buongiorno, dopo varie e ripetute segnalazioni a chi gestisce l'illuminazione elettrica in strada (lampioni) puntualmente viene staccata l'illuminazione lasciando i cittadini al buio. Il quartiere che resta al buio comprende viale Cosenza e altre vie vicine e comunque quel quartiere. Visto che nessuno ascolta le nostre segnalazioni chiediamo a voi di aiutarci e rendere più visibile questo problema che per noi è grave sia per la sicurezza, sia per le normali attività di raccolta dei rifiuti. Vi prego di segnalare questa cosa per poter avere l'illuminazione pubblica come tutti gli altri cittadini di Riccione. Ringrazio fin d'ora per la cortesia e la collaborazione".

Lettera firmata