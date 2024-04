Esasperati da traffico e inquinamento, i residenti di Borgo Marina scrivono al sindaco

Gentile Sindaco,

abbiamo assistito alla seduta del Consiglio Comunale del 26/03/2024 e desideriamo farLe presente che la via dei Mille e la via Roma, dopo la riorganizzazione della viabilità nella zona della stazione ferroviaria e la chiusura di Corso Giovanni XXIII a seguito della riqualificazione di Piazza Malatesta, hanno subito un notevole aumento del flusso veicolare.

Lo scorrimento di auto sulla via dei Mille è reso lento e difficoltoso dagli automezzi parcheggiati senza regole su entrambi i lati della carreggiata, anche a ridosso della piccolissima rotonda all’incrocio con Corso Giovanni XXIII, dove spesso viene impedito il transito degli autobus.

Gli autobus che sostano alle fermate creano lunghe file di automezzi.

Le abitazioni di via dei Mille affacciano direttamente sulla strada e subiscono questo aumento di inquinamento.

Proprio per cercare di migliorare la viabilità poco fluida, abbiamo ripetutamente chiesto di intervenire in più di una occasione alle Assessore Frisoni e Montini, chiedendo che sulla via vengano rispettati sia i divieti di parcheggio che la segnaletica orizzontale e verticale e di effettuare dei tentativi di spostamento di alcune fermate degli autobus in luoghi vicini con viabilità più scorrevole.

Nel Consiglio Comunale a cui abbiamo assistito, Lei ha sottovalutato le nostre ripetute richieste con la frase “tutti vorrebbero avere meno traffico nella zona in cui abitano”, frase che denota la poca attenzione che ha prestato ad ogni nostra segnalazione e proposta, e che è l’emblema della scarsa sensibilità dimostrata anche nei confronti delle altre numerose e serie problematiche del Borgo Marina e della poca volontà di aiutare i cittadini a migliorare le condizioni di vita della loro zona.

Sottolineiamo che non abbiamo mai chiesto di chiudere la strada, ma semplicemente di fare rispettare le regole del vivere civile e migliorare l’esistente e che negli anni abbiamo già fatto altre proposte, mai prese in considerazione.

Come abbiamo ripetuto innumerevoli volte anche riguardo ad ogni altra singola grave criticità della nostra zona, chiediamo solo il rispetto della legalità e della civile convivenza, senza necessità di alcuna connotazione politica.

Non abbiamo captato fino ad ora alcun impegno da parte dell’Amministrazione riguardo risoluzione dei problemi da noi presentati (che non elenchiamo in questa sede, ma di cui abbiamo già parlato con Lei, signor Sindaco, anche prima che rivestisse la Sua attuale carica).

Insieme al Coordinamento dei Comitati Cittadini, costituitosi allo scopo di iniziare una collaborazione vera e costruttiva tra istituzioni e cittadini, Chiediamo ascolto ed impegno concreto per rendere civilmente vivibile anche la zona del Borgo Marina.

Il Nuovo Comitato del Quartiere di Borgo Marina