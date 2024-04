"Escrementi umani davanti ai negozi, prostitute e degrado. Rivazzurra è diventata il Bronx"

Riceviamo la seguente lettera e pubblichiamo:

"Invio questa segnalazione ricevuta stamane da un negoziante di Rivazzurra: "Guarda cosa succede a Rivazzurra la notte, feci di essere umano davanti i negozi, pipì di esseri umani sulle serrande.... Rivazzurra è diventato il Bronx prostituzione sulla strada... Pensa che fino a sei anni fa era una chicca in estate, ed ora uno schifo, stanno valorizzando il centro, e solo alcune zone del mare, ma non dovrebbero lasciare indietro gli altri negozianti... In fin dei conti è sempre Rimini. Questo lo riferiscono i turisti che vengono ogni anno da queste parti..." Ancora una volta una segnalazione di degrado. Ancora una volta l'evidenza che le periferie Riminesi anche quelle vicino al mare sono abbandonate a se stesse in balia a predoni, balordi, prostitute, travestiti e spacciatori".

"L'estate sta arrivando sotto i peggiori auspici in relazione alla totale insicurezza di queste zone. Meno di un mese fa proprio a Rivazzurra vicino alla fermata Metromare era stato malmenato e derubato il fratello del sindaco, oggi questa segnalazione di un negoziante che si sente solo davanti a questi balordi che lasciano escrementi vicino alla sua serranda incuranti dei passanti. Un grido di dolore di chi investe e ancora crede in Rimini ma vede che il sindaco e tutta la sua Giunta sono troppo impegnati su alcune zone del centro e di Marina Centro non fanno nulla per la sicurezza di Bellaria, Rivazzurra, Marebello e Miramare. Durante il mio mandato da Consigliere Comunale dissi che Rimini ormai era come il Bronx e proprio l'attuale Sindaco contestò questa affermazione. Oggi la ripete un negoziante storico di Rivazzurra, probabilmente quello che il sindaco dichiarava percezione di insicurezza è invece una dura realtà e ne deve prendere atto. Signor sindaco è ora della Tolleranza Zero, metta in campo nella zona mate tutta la polizia municipale con le unità cinofile anche in turni notturni, istituisca la figura del Poliziotto di quartiere, insista sui tavoli della sicurezza affinché le strade da Bellariva a Miramare vengano costantemente sorvegliate da posti di polizia per contrastare prostituzione e reati, perchè come dice il negoziante "è sempre Rimini".

Mario Erbetta - coordinatore di Forza Italia Rimini