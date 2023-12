Ex nuova Questura, scrive il sindaco: "Puntano a un hub del delivery, deve prevalere l'interesse pubblico"

In merito al tema dell'ex nuova Questura di Rimini riceviamo e riportiamo il seguente intervento a firma del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad:

"La cosa è molto semplice e lo ha spiegato correttamente l'assessora Frisoni. Quello scandalo chiamato 'nuova Questura', sulle spalle degli incolpevoli riminesi da troppo tempo, va eliminato facendo prevalere l'interesse pubblico. Che, mi dispiace ribadirlo, non è quello della proposta presentata da ASI. Lo afferma la stessa ASI che quella superficie commerciale accessoria, 'per magazzini', con i suoi 4.500 metri quadrati sproporzionata e fuori contesto rispetto alla superficie di vendita richiesta (1.500 metri quadrati) e a ogni altra operazione analoga in zona, è essenziale alla riuscita del loro 'metodo di lavoro'. E una comunità può accettare che il loro 'metodo di lavoro' e cioè un'area logistica mai vista prima e in cui è legittimo e naturale leggere la volontà di realizzare un hub del delivery da cui ogni giorno far entrare e uscire senza soluzione di continuità decine di mezzi grandi e piccoli su una strada già trafficata come via Roma, sia sovrapponibile alla pubblica convenienza? Può accettare che programmi di costruzione di case popolari siano da considerare una jattura e un degrado rispetto alle superfici commerciali di un supermercato con un 'retrobottega' abnorme e fuori scala? Insomma, può accettare che un modello di business privato (su cui non discuto, naturalmente) passi sulla testa dei riminesi e della comunità locale?".

"Il Comune di Rimini ha avanzato ieri ad ASI, dopo l'analisi tecnica della compatibilità, una proposta per addivenire a un accordo di programma: ok a un supermercato in linea con le dimensioni di quelli della zona, ok a una quota sostenibile di residenziale. Era quello che ASI chiedeva dall'inizio, l'avvallo di una superficie di vendita al dettaglio di 1.500 metri quadrati. In più si chiede la riduzione armonica di una superficie per 'magazzini' stranamente gonfiata a tre volte la superficie di vendita. Una cosa mai vista prima, che salterebbe agli occhi anche di chi non è un tecnico e che fa sorgere più di una domanda".

"Una anomalia evidente, come è evidente l'anomalia dell'arroccamento di ASI su quei 'magazzini' nonostante il sì del Comune di Rimini al supermercato al dettaglio e a una quota accettabile di residenziale. E non si risponde alla domanda logica con 'questo è il nostro metodo di lavoro'. Qui più che 'processo alle intenzioni' siamo dalle parti delle intenzioni esplicite. In via Roma".

"Dico chiaramente che l'interesse di ASI, così come di chicchessia, non verrà mai prima di quello della città e ciò significa anche che la partita dell'area 'nuova Questura' sarà giocata nell'ambito di quello che serve a quel pezzo strategico di Rimini, che comprende anche lo stadio e la caserma 'Giulio Cesare'. Cosa significa? Significa ad esempio che nella riqualificazione del 'Neri', per la quale attendiamo in tempi auspicabilmente rapidi lo studio di fattibilità annunciato da imprenditori privati, vi è (a differenza della proposta originale di ASI) un evidente interesse pubblico. E questo, quando si arriverà al dunque, significherà che le aree attigue al nuovo 'Neri' dovranno essere a servizio dei residenti nel quartiere e delle esigenze di fruizione dello stadio rigenerato. Significa più parcheggi e più verde in quella zona. Su questo obiettivo, il Comune di Rimini indirizzerà la sua azione e i suoi concreti atti amministrativi per raggiungerlo. Tutti gli atti amministrativi, beninteso. Nessuno escluso, se sarà necessario".

"Detto tutto questo, rimane la disponibilità al confronto, espressa anche ieri dall'assessore Frisoni. E, rimane anche quando ASI dichiara che attenderà l'esito dei ricorsi avanzati agli organi amministrativi di Giustizia (giusto e legittimo) e soprattutto quando afferma esplicitamente, durante l'incontro di poche ore fa, che attenderà il cambio di amministrazione comunale a Rimini. Pensa un po'. In ogni caso, nonostante le finezze relazionali a cui ormai ci ha abituato, ASI sarà sempre trattata da questa Amministrazione allo stesso stregua di tutti gli altri imprenditori che presentano una proposta".

Jamil Sadegholvaad - Sindaco di Rimini