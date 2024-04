"La nuova linea del Bus 4 penalizza gli utenti, si torni alla situazione esistente"

Ieri primo aprile (Pasqua) ho preso il Bus 4 4 per Viserba, dove mancavo da alcuni mesi e dove spesso nella "bella stagione" vado.Tale Bus 4 prima raggiungeva con notevole facilità la zona di San Giuliano, ora invece per una variazione di percorso a quanto pare definitiva, passa davanti al grattacielo di Rimini, e si ferma per minuti a motore acceso in attesa di un "interminabile" verde, perdendo un tempo lunghissimo , con produzione terrificante di gas, e penalizzando molto il "popolo" che usa il bus, per i tempi maggiori(molto maggiori).Sì, il popolo del Bus ovvero per lo più pensionati, studenti, gente che non ha altri mezzi per muoversi, ed anche turisti stupiti e spazientiti di tanta gassata e lunga attesa.Tale decisione ha sconcertato l'autista ed a detta sua anche i suoi colleghi, da essi attribuita alle alte sfere cittadine,e criticata in modo unanime dai medesimi(autisti).Il numero quattro verificherete, ha ritardi pazzeschi, sempre dovuti a tale decisione assurda e come detto estremamente anti-ecologica, se il bus tarda dieci minuti nel semaforo trascina a rotazione il ritardo alle corse successive. L'utenza va rispettata! I Turisti e visitatori pure! Si torni alla situazione esistente prima di questa inaccettabile "deviazione".



Ettore Montanari

Reggio Emilia