La segnalazione: "Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, la strada trasformata in discarica"

La segnalazione arriva da un lettore di RiminiToday che denuncia come "La situazione rifiuti in via Tosi e via Vittime civili di guerra a Rimini è davvero deplorevole. Non degna di una città come Rimini. Il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti preposti, sopratutto da parte delle attività commerciali limitrofe, è diventata un abitudine fuori controllo. Altresì studenti e irregolari non hanno il tesserino magnetico che presuppone quindi quello che potete ben immaginare. Spero che possiate pubblicare il mio disappunto, al fine di un intervento da parte degli addetti e ad un maggior controllo amministrativo e fiscale".