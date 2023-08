La lettera di Civiche Riccione: "La città ha un problema enorme, la stagione non va. Zero programmazione"

Riceviamo la seguente lettera e pubblichiamo:

"Spiace che, a sinistra, non si sia minimamente capito il momento davvero complicato che la nostra Città di Riccione sta vivendo dal punto di vista del suo comparto turistico. Siamo di fronte a una stagione decisamente difficile, per certi versi, quasi unica: la Città è vuota, gli incassi delle attività, dagli hotel ai ristoranti, dagli affittacamere ai negozi, dai bagnini a tutto il comparto del divertimento (a parte quale rara eccezione), registrano cali dal 20 al 40 per cento rispetto a quelli dell’anno scorso".

"Questo è lo stato dell’arte. Questo è quello che ci dicono, ogni giorno, gli operatori con cui costantemente ci confrontiamo. Il tutto, frutto di una congiuntura economica negativa ma - anche - di una programmazione estiva inesistente, proposta dalla ex giunta Angelini, e di un “mancato scatto” - “mancata comunicazione” sul post-alluvione. In una situazione così particolare, avevamo deciso, in vista dei prossimi mesi, di proporre un Natale che, con l’apporto e l’appoggio di tutti, potesse fare da volano per la prossima stagione che, a questo punto, diverrà snodo cruciale della economia della Città: risollevarsi, o scomparire. Sapevamo sarebbe stato complicato aprire un dialogo con le sinistre, ma mai ci saremmo immaginati di ricevere segnali di indifferenza, quando non di vero e proprio fastidio".

"Riccione, ha un problema enorme: la stagione che non va. E “la stagione”, per i Riccionesi, è la principale fonte di sostentamento di tutto l’anno. I “cassetti vuoti” di questa estate, si ripercuoteranno inevitabilmente in maggiori difficoltà ad affrontare i mesi autunnali e invernali. La nostra piena disponibilità, si è quindi scontrata con la indifferenza delle sinistre. In queste settimane, hanno continuato a raccontare le loro frottole sull’annullamento delle elezioni, ma non hanno speso una parola sui problemi del turismo, salvo ancora una volta addossare inutilmente le colpe “alla Tosi”.

"Riccione è “schienata” dal punto di vista della stagione turistica, e dovremmo tutti concentrare ogni sforzo su questo problema, che rappresenta oggi la preoccupazione massima dei nostri concittadini. Quando si ha un problema, ci si concentra su quello. Altrimenti non se ne esce. Rinnoviamo pertanto, come civica, l’invito alle forze politiche a trovare una convergenza per Riccione. Lo proporremo agli operatori e tutti i cittadini. Noi, per Riccione, ci siamo e ci saremo sempre".

Fabrizio Pullè - Civiche Riccione