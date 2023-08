Un lettore segnala: "Il traghetto Vittoria costa una follia. Meglio andare in auto e cercare parcheggio"

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore e pubblichiamo:

"Buongiorno ai signori della Redazione e a tutti i lettori. Quella che mi appresto a segnalare non è una favola, come si potrebbe supporre dal titolo. Tutt'altro. I riminesi di nascita sicuramente conoscono e hanno usufruito del servizio di traghettamento tra le sponde del canale San Giuliano - Rimini, ma non so quanti sanno che il traghetto ha un nome: "Vittoria". Stesso servizio al canale "leonardesco" di Cesenatico, con il traghetto che ha un nome anch'esso: "Mirko". In realtà sono due, con nomi diversi. Sono un riminese d'adozione e dovrei "tifare" per Vittoria. Dico "dovrei" perché finora non ho mai usufruito del suo servizio, per un solo motivo: la "signorina" Vittoria si fa desiderare, se così si può dire. E, al confronto con la tariffa del suo omologo, perde 2 a 0. Nello specifico: Vittoria, 1.20 euro a persona; Mirko, 0,50 euro a persona".

"C'è altro da aggiungere? Sono indignato. Adesso giudicate voi cittadini questa situazione tipo: se decidessi di parcheggiare a San Giuliano - zona darsena nelle strisce bianche (come è mi è accaduto di fare) e usufruire del servizio offerto da "Vittoria", nel caso di famiglia composta da tre adulti il totale (andata-ritorno) da corrispondere ammonterebbe a 7,20 euro. Ebbene, tenete conto che la tariffa dei parcheggi al lungomare di Rimini è 1,80 euro l'ora (6,50 euro per 6 ore). A questo punto voi che cosa fareste? Io, posso dirvi che personalmente, prenderei la mia macchina parcheggiata a San Giuliano zona-darsena (a costo zero) e andrei dal lato Rimini-lungomare a parcheggiare a pagamento. Per risparmiare. E non poco".

Lettera firmata