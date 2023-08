"Mercato nel parcheggio a servizio delle scuole, presto ci sarà il caos"

Recita la segnalazione_

Fra meno di venti giorni cominceranno le scuole e a Viserba ci sono ancora problemi irrisolti. Il primo fra tutti è la situazione del parcheggio a fianco del nuovo sottopasso ciclopedonale, in realtà a servizio delle scuole, che in maniera sconsiderata è stato ultimamente destinato al mercato ambulante del lunedì. Cosa succederà la mattina del 18 settembre è facile prevederlo, ed anche nei lunedì successivi. Il solito caos che farà infuriare genitori, alunni, residenti, operatori economici e quanti altri avranno la disavventura di dover transitare in via Morri ed in via Curiel. Ma la domanda comune, da queste parti, è sempre la stessa: perché si creano queste confusioni ad arte? Ce n'è un'altra che sta per arrivare domani, casualmente di lunedì.

L'attivazione delle sanzioni per la ZTL. Una ZTL stravoluta da questa Amministrazione con orario 00/24 ma mai fatta funzionare, tranne che per le prossime due ultime settimane di stagione turistica. E la domanda ritorna come un tarlo fastidioso: perché creare questi disagi? Ah già, dimenticavo che nella stessa delibera di attivazione si prevede un incasso di circa 50.000 euro, dalle multe, per soli 19 giorni. Aggiungiamo inoltre la scelta di transennare l'area per la nuova piscina ad inizio estate per vedere il cantiere comunque fermo, nei lavori, fino ai primi di settembre. Infierisce, allora, come una stilettata costante la noiosa domanda: perché aver tolto ai Cittadini, per questa estate, il naturale e benefico uso del parco Don Tonino Bello. La risposta, a nostro parere, è purtroppo molto semplice e racchiusa in quattro parole: manca il buon senso

Marco Gobbi per Comitato VISERBAPUNTOEACAPO