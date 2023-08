Ocean è scomparso: aiutiamo il gatto a tornare a casa

Martedì 15 agosto notte è scomparso da casa nostra in via Sogliano a Montalbano di Santarcangelo (poco prima del confine con Tribola di Borghi) Ocean, gatto di un anno e poco più. Ocean è un tigrato europeo che abbiamo adottato dal gattile lo scorso luglio. È socievole, estremamente affabile e risponde al nome, abituato a stare in casa e fuori. Martedì notte non voleva rientrare a casa alle 22, nonostante gironzolasse attorno e rispondesse al suo nome. Non si faceva prendere. Come altre notti lo abbiamo lasciato fuori, contando che come sempre al mattino, o massimo il mattino successivo, rientrasse. Non lo ha fatto. Abbiamo battuto la strada principale - via Sogliano - dove è stato investito il fratello tre mesi fa, ma niente. Anche in aperta campagna non lo abbiamo trovato. Il micio è in perfetta salute e chippato. Se per caso lo aveste visto, il mio numero è 3341121201.

Gian Piero