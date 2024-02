"Il Parco del mare sta diventando un parcheggio di auto in sosta fuori controllo"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

“Stimata redazione, il nuovo Parco del Mare sta già diventando un parcheggio di auto in sosta fuori controllo. Questa è la situazione che si è presentata nella serata di martedì, 27 febbraio, all’altezza del bagno 36, poco distante dal pub. Le auto stanno iniziando a occupare come se nulla fosse l’area ciclabile del nuovo lungomare. Le regole valgono per tutti e non è giusto che c’è chi può entrare liberamente nell’area e occupare in sosta zone che non sono adibite a parcheggio. Chiedo che le forze dell’ordine facciano dei mirati controlli e che vengano multati quegli automobilisti che non rispettano le regole. Se capiterà lo stesso in estate il Parco del mare diventerà una zona senza regole, con problemi anche di sicurezza per quelle famiglie con bambini che circolano a piedi o in bicicletta. E’ poi necessario segnalare meglio le aree che sono adibite a passaggio pedonale da quelle riservate a biciclette e monopattini”.

Giulio Traversa