"Preoccupati per i marciapiedi di via Coletti a Rivabella e la manutenzione del verde pubblico"

Riceviamo la seguente segnalazione dall'associazione Quartiere 5 di Rimini e pubblichiamo:

"L'associazione Quartiere 5 di Rimini ha recentemente espresso preoccupazione per lo stato dei marciapiedi in via Coletti a Rivabella, segnalando la presenza di buche, avvallamenti e dissesti che potrebbero creare pericolo per i pedoni. Oltre a questo, l'associazione ha anche lamentato più volte la mancata manutenzione del verde pubblico sul nuovo lungomare, con erba alta, alberi non potati e aiuole incolte".

Le problematiche: marciapiedi dissestati: la presenza di buche, avvallamenti e dissesti rende i marciapiedi di Via Coletti pericolosi per i pedoni, in particolare per anziani, bambini e persone con disabilità. Mancanza di manutenzione del verde: il verde pubblico sul nuovo lungomare è in stato di abbandono, con erba alta, alberi non potati e aiuole incolte. Questo non solo crea un problema estetico, ma può anche essere un rischio per la sicurezza, in quanto l'erba alta può nascondere ostacoli o attrarre animali".

"Le richieste dell'associazione: interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di Via Coletti: l'Associazione chiede al Comune di Rimini di intervenire tempestivamente per riparare i marciapiedi dissestati e renderli sicuri per i pedoni. Maggiore cura del verde pubblico: l'Associazione chiede al Comune di aumentare la frequenza dei tagli dell'erba e degli interventi di potatura degli alberi, al fine di mantenere il verde pubblico in ordine e sicuro".

Il direttivo Associazione Quartiere 5

Claudio Mazzarino (presidente)