La protesta di un lettore: "Dai bidoni odore di putrefatto, non posso più aprire le finestre di casa"

"Circa un mese fa ho segnalato a Hera l'odore di putrefatto che fuoriesce dai bidoni posti in via caduti di Marzabotto civico 14, senza che sia intervenuto nessuno, nelle scorse ore ho ritelefonato e mi è stato detto che in estate i bidoni vengono lavati una volta alla settimana. Io abito qui da 4 anni, ma non ho mai visto nessuno. Comunque per il momento non possiamo aprire le finestre per il forte odore, speriamo che chi di dovere faccia il suo lavoro al più presto".

Lettera firmata