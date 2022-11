La protesta di un lettore: "All'ospedale i parcheggi disabili sempre occupati da auto non autorizzate"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione da un lettore:

"Vorrei segnalare un uso improprio dei parcheggi per disabili, essendo io un portatore di handicap. Mi riferisco all'area riservata di fronte all'ingresso dell'ospedale di Rimini. Essendo io un paziente in terapia oncologica, mi trovo spesso li, e mio malgrado trovo spesso parcheggiate auto prive per tale autorizzazione. Potreste, se possibile, dire alle forze dell'ordine di fare più controlli in merito? Visto che siamo in tanti malati e i parcheggi per disabili sono limitati. Grazie".

Segnalazione firmata