"Fate la manutenzione davanti al Duomo: l'erba all'ingresso non si è mai vista, soprattutto per Pasqua"

Riceviamo le seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Scrivo per segnalare a chi di dovere, alla stampa, alla pubblica opinione, il piccolo ma non trascurabile fenomeno di degrado del Duomo di Rimini. Incuria mancata manutenzione infestanti mai vista in decenni. Si tollera che accada in strada, ad esempio quartiere Università erba alta un metro per un rimpallo di competenze fra Hera (pulizia strade) e Anthea (cura verde), o non so la ragione. Ma in periodo pasquale davanti al Duomo no. Mai accaduto, non so se abbiano una convenzione con il Comune ma questo effetto "bucolico" non è gradevole, occorre provvedere subito. Grazie per l'attenzione".

Lettera firmata