Lo sfogo di un lettore: "Povero colle di Covignano, sotto il mitico Paradiso solo tanta incuria e degrado"

Via Covignano · Grotta Rossa

"Purtroppo è da parecchi anni che vediamo questo abbandono, sotto il mitico Paradiso, a cielo aperto. Il colle di Covignano è legato alla mia infanzia, alla Rimini di una volta, raccontata dai nonni. La terra gialla di tufo, che nascondeva le famose gallerie sin dai tempi antichi, i boschi vicino alla città, gli alberi che tappezzavano e ombreggiavano le strade, i sabbioni, la gita a km0... E chi non ricorda la piadina al circolo oltre la scalinata della chiesa di San Fortunato? Il Paradiso... Bandiera Gialla... Fanno parte del nostro vissuto. Visto che siamo candidati come Capitale della Cultura 2026, anche questo luogo potrebbe essere un'attrattiva vincente per la città, una zona dedicata alle passeggiate, allo sport, alla Rimini natura km0! Invece degrado, incuria, il tutto abbandonato a un'inesorabile e irrecuperabile scempio. Da Riminese io penso sia una grande perdita".

