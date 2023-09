Stazione, la segnalazione: "Ascensori guasti e persone disabili bloccate. Non è una cosa normale"

Riceviamo la seguente lettera da parte di una lettrice e pubblichiamo:

"Mi chiedo se in un paese civile e soprattutto in un luogo di villeggiatura come Rimini, dove arrivano turisti continuamente, sia possibile che l’unico ascensore esistente in stazione essenziale per i disabili e anche per altre necessità rimanga chiuso per ben due giorni per manutenzione. Si tratta dell’ascensore che serve i binari 2 e 3, cioè dove si fermano le Frecce".

"Ieri sera, ore 21,30, arrivo a Rimini del Frecciabianca da Roma, cartello esposto “ascensore non funzionante per manutenzione". Si chiede ai poliziotti e loro rispondono che era già non funzionante dal giorno precedente e “forse" nelle prossime 48 ore sarebbe stato rimesso in funzione. Ma come è possibile che in un luogo pubblico non ci sia una manutenzione straordinaria immediata e si possano lasciare persone disabili senza possibilità di uscire dalla stazione? O anche persone anziane che non riescono a portare per le scale bagagli pesanti? È accettabile tutto questo? Grazie e spero che rendiate pubblica la notizia al fine che non si ripeta più una cosa così inspiegabile e vergognosa. Distinti saluti".

Lettera firmata