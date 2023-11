"In viale Nazario Sauro potatura selvaggia sui pini, chiedo con urgenza di fermare l'intervento"

Riceviamo la seguente lettera e pubblichiamo:

"In questi giorni, Anthea su ordine del Comune di Rimini, sta effettuando una potatura selvaggia sui pini in viale Nazario Sauro. Riporto di seguito il regolamento comunale che lo stesso Comune di Rimini e Anthea paiono invece ignorare: un albero correttamente piantato e coltivato non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento di carattere straordinario ed effettuato solo per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti. Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita del fusto o dei rami aventi diametro superiore a 10 centimetri".

"Anziché limitarsi in modo chirurgico a sistemare i rami che puntano in giù (ovvero quelli potenzialmente pericolosi in caso di intemperie), ne viene in pratica dimezzata la corona, tagliando grossi rami sani senza rispettare le regole soprammenzionate. L’obiettivo degli interventi come effettuate da Anthea su ordine del Comune di Rimini parrebbe quello di distruggere i pini. È la seconda volta in 4 anni che in viale Nazario Sauro viene effettuata un tale intervento massiccio. Il risultato della precedente potatura è che gli alberi sono cresciuti molto di più e in modo disomogeneo. Eliminando importanti branche in fase adulta, la pianta tende ad aumentare innaturalmente la propria altezza aumentando pericolosamente la leva sull’apparato radicale. I pini di viale Nazario Sauro, così menomati, sono ora almeno 1/1,5 metri più alti di 5 anni fa".

"Ogni esperto lo conferma: una forte potatura su un pino ne accelera la crescita spropositata in alto e, di conseguenza, ne aumenta vertiginosamente lo sviluppo delle radici: l’albero è spinto in alto e cerca più stabilità. Le radici crescono e rovinano il manto stradale. Il risultato di tale effetto lo si vede laddove i pini sono stati potati spesso in modo così esagerato: Viale Matteotti, Viale Trieste, Viale Nazario Sauro. Per un motivo sconosciuto i pini in Viale Tiberio non vengono mai potati in tale maniera e, sorpresa sorpresa, in Viale Tiberio non sussiste il problema delle radici che distruggono il manto stradale".

"Chiedo con urgenza che venga fermato questo intervento da parte di Anthea e che vengano eliminati solo e unicamente rami potenzialmente pericolosi secondo il regolamento comunale. Ricordo che 4 anni fa, dopo la potatura eccessiva, è uscito un articolo su Rimini 2.0 ed è intervenuto anche il Wwf. Sembra che la memoria del Comune sia breve. A quell’epoca, lo scempio fu parzialmente mitigato all’ultimo minuto dall’assessore Anna Montini che, informata dal vicepresidente del Wwf A. Brandi, mandò i tecnici di Anthea a fermare la potatura selvaggia in corso, ribadendo le modalità previste dal regolamento comunale, purtroppo dimenticato".

Lettera firmata