Viserba, i giardinetti trasformati in hotel di fortuna. "Dal treno Rimini-Ravenna tutti vedono il degrado"

Riceviamo la seguente segnalazione da Marco Gobbi del comitato Viserba Punto e a Capo e pubblichiamo:

"Ogni estate nella zona stazione di Viserba e nei giardinetti a fianco si registra una costante frequenza di persone senza fissa dimora o di provenienza da paesi esteri che utilizzano questi spazi principalmente per le loro funzioni vitali: dormire su panchine o dimore fortuite, lavarsi alla fontanella pubblica, espletare funzioni biologiche tra i cespugli, tant'è che ormai il cattivo odore è continuativo e non vi è stata nessuna azione di disinfestazione da parte del gestore dell'area. In pratica il giardino è inibito in maniera pressoché totale a famiglie con bambini. L'immagine che proponiamo è visibile, fra l'altro, dai passeggeri di tutti i treni che giornalmente transitano sulla Rimini-Ravenna. È da tempo che segnaliamo ma la situazione non cambia".

Marco Gobbi per Comitato Viserba Punto e a Capo