Ztl Nord, il Comitato: "Dopo il caos di questi mesi telecamere attive due sole settimane, è una beffa"

La redazione riceve la seguente lettera dal comitato Viserba punto e a Capo e pubblica:

"Spett.le Redazione, leggiamo sul vostro giornale la notizia che l''Amministrazione Comunale di Rimini intende attivare, dal prossimo 28 agosto, la procedura sanzionatoria, attraverso le telecamere, nella Ztl da Rivabella a Torre Pedrera. Qualcuno può immaginare che il nostro comitato possa esultare del risultato visto che, di fatto, per quasi tutta la stagione estiva la Ztl non ha funzionato. Invece informiamo che su questa vicenda, per come si è comportato il Comune, la situazione ci pare che sia diventata assurda. E andiamo a motivare con ordine. Già nell'inverno scorso, quando le delibere di giunta imponevano per l'estate una Ztl con orario H24, vi è stata da parte nostra una richiesta di valutazione diversa, che prevedesse la chiusura serale e un'apertura su fasce orarie giornaliere per consentire l'accesso a chiunque senza dover ricorrere al farraginoso meccanismo dei permessi".

"Nell'incontro del 3 maggio scorso, con gli assessori Frisoni e Morolli, ci è stato risposto un sonoro "no" a qualsiasi ipotesi diversa da quella indicata in Delibera. La Ztl con H24 doveva partire il 01 giugno 2023 con tanto di telecamere attive e multe ai trasgressori, perché il periodo di prova sarebbe dovuto terminare il 31 maggio 2023. Invece, apprendiamo, che terminerà il prossimo 27 agosto, cioè a estate ormai conclusa. Anzi, con la beffa che sarà attiva per le ultime 2 settimane turistiche. Sarebbe stato più onesto se l'Amministrazione avesse detto: abbiamo sbagliato, dobbiamo rivederla, attiveremo le multe quando vi sarà una decisione più precisa e meglio concertata. Così facendo, al contrario, ha innescato un meccanismo incomprensibile per i cittadini, nel richiedere i permessi, e per molti turisti che, da come si evince, non hanno avuto neanche il supporto degli albergatori per il pass".

"Praticamente tanto rumore per nulla poiché sui litorali ha regnato il caos, in particolar modo nelle ore serali, cioè le più necessitanti della limitazione al traffico. Ribadiamo il concetto, noi siamo favorevoli alla Ztl, ma solo per fasce orarie funzionali e con un sistema sanzionatorio che funzioni. Questa anarchia creata ad arte, forse per non affrontare il problema, forse per incapacità e mancanza di buon senso amministrativo, dimostra che sul tema dei litorali di Rimini Nord ancora tanto bisognerà discutere, modificare, migliorare nel prossimo autunno. Perché così non funzionano, tranne che l'aumento della distanza fra Cittadini e chi dovrebbe amministrare".

Lettera firmata