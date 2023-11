Quando la Riviera Italiana ispira la creazione di un prodotto unico

Spesso, chi non lavora nella moda o non conosce l’ambiente, è ignaro del mondo che si cela “dietro le quinte”. Questo perché, sbirciando dalla vetrina, non è possibile scorgere l’immenso lavoro che si nasconde dietro ogni capo e accessorio realizzato.

Dall’idea innovativa, alla qualità delle materie prime, ogni dettaglio risulta fondamentale: perché l’azienda e il marchio emergano per unicità, è importante infatti che ogni prodotto possieda dei tratti distintivi che lo rendano esclusivo.

A spiccare per originalità, innovazione ed esperienza, un brand di ispirazione tutta italiana, che per il mese di novembre ha riservato una grande promozione per i propri clienti.

Una storia di ispirazione: dalla Riviera Italiana a borse e accessori

È durante la realizzazione di un libro fotografico dedicato alla Riviera Adriatica che il fotografo e designer Marco Morosini dà vita ad un’idea rivoluzionaria: dal tessuto dei lettini da spiaggia realizza un’intera linea di borse e accessori.

“Nel tessuto dei lettini da mare ho visto la bellezza, la resistenza e la possibilità di creare oggetti unici”. È così che nel 2005 nasce Brandina, un brand unico nel suo genere, che trasmette i colori delle spiagge italiane e la loro inconfondibile atmosfera, e valorizza ogni suo prodotto con una produzione artigianale italiana.

Allegria, positività e spensieratezza sono i principi cardine del brand, che offre al pubblico un prodotto divertente e al contempo di ottima qualità.

Un abbraccio di colori: i prodotti Brandina

Venduti online e nelle bellissime Botteghe di Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini centro, Rimini mare e Cesenatico, i prodotti Brandina si dividono tra borse, collezione mare e accessori.

In un arcobaleno di colori, i cui accostamenti e incroci sono il risultato di un intenso processo creativo, troviamo diverse linee dedicate sia alla donna che all’uomo. Tra i prodotti da segnalare:

Borse a mano/tracolla/spalla

Zaini

Borse viaggio

Beauty

Borse da mare

Pochette

Portafogli

Portachiavi

Da non tralasciare, una linea di abbigliamento mare con costumi, teli e parei e un fantastico inserimento dei tessuti Brandina anche nell’ambito dell’arredamento.

La promozione da non perdere

Per il mese di novembre, il brand ha deciso di regalare ai propri clienti dei giorni di grandi promozioni.

Sabato 18 novembre si terrà l’Happy Brandina to You e per l’intera giornata, in tutte le Botteghe con orario continuato dalle 8.00 alle 20.00, ci sarà il 50% di sconto su tutti i prodotti.

Sconti riservati anche ai clienti che acquistano online: dal 18 al 26 novembre, 30% di sconto su tutti gli articoli del sito internet www.brandinatheoriginal.it con il codice sconto HB2U.