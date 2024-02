"Wedding Awards 2024" celebra le eccellenze italiane del settore matrimoni

Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del Gruppo internazionale "The Knot

Worldwide", ha annunciato i vincitori della 11° Edizione dei Wedding Awards, i premi più prestigiosi del mondo

wedding. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante

riconoscimento.

Paccoregalo è tra i professionisti che hanno vinto i Wedding Awards 2024 per la categoria "Bomboniere", essendo una delle aziende più raccomandate dalle coppie iscritte su Matrimonio.com.

Questi premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell'ultimo anno. In particolare,

Paccoregalo ha ricevuto un totale di 44 recensioni sulla sua vetrina online di Matrimonio.com e una valutazione

di 4.8 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per l’organizzazione del matrimonio.

Il premio sarà visibile nella lista stilata da Matrimonio.com, che riconosce il fornitore come vincitore dei Wedding Awards 2024. L'ambito "bollino" servirà come indicatore di qualità per le migliaia di coppie che utilizzano Matrimonio.com per selezionare i loro fornitori di nozze.

La vittoria di un "Wedding Award" di Matrimonio.com non è soltanto un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Secondo José Melo - Vicepresidente Sales Europa di Matrimonio.com, "Negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità”. "L’organizzazione dei matrimoni richiede sempre un'enorme quantità di lavoro, una minuziosa attenzione ai dettagli e tanta dedizione: i nostri vincitori hanno offerto questo e molto altro alle loro coppie. Noi di Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale "The Knot Worldwide", siamo orgogliosi di celebrare i fornitori che sanno andare oltre e che contribuiscono a rendere il giorno del matrimonio indimenticabile e speciale per

tutti coloro che vi partecipano, in tutto il mondo".

Quest'anno, riscontrato il continuo e semore più crescente interesse per matrimoni unici e personalizzati, i Wedding Awards sono stati assegnati sulla base di oltre 1 milione di recensioni di coppie su Matrimonio.com.

Con oltre 74.000 aziende del settore presenti all’interno del portale Matrimonio.com, la qualità del servizio

offerta dai vincitori e il livello di soddisfazione dei clienti non possono essere sottovalutati. Per questa ragione, i Wedding Awards si basano interamente sulle recensioni di coppie reali che si sono rivolte a questi professionisti per organizzare il proprio matrimonio.

"Questo premio è diventato un punto di riferimento del settore e una garanzia per le coppie che organizzano il loro matrimonio ogni anno: i futuri sposi tendono a prediligere le aziende vincitrici di un Wedding Award visto che sono state valutate positivamente dai loro precedenti clienti”, assicura Josè Melo.

I Wedding Awards comprendono le seguenti categorie : Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto

Matrimonio, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa

e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e altre tipologie di Servizi.

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 850.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori. "The Knot Worldwide" opera in 16 Paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.