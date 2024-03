Tra linee di codice e creatività: il profilo del Tecnico Analista Programmatore specializzato in Web Application

La rapida evoluzione digitale sta facendo emergere nuove professioni nell’ambito dello sviluppo software e web. Un profilo attualmente molto ricercato e dalle ottime prospettive di carriera è quello del Tecnico Analista Programmatore specializzato in Web Application. Ma in cosa consiste esattamente questo ruolo e quali competenze servono per svolgerlo al meglio?

Il Tecnico Analista Programmatore è responsabile dell'intero ciclo di vita delle applicazioni web: dall'analisi dei requisiti alla progettazione tecnica, dall'implementazione front-end e back-end al testing finale. La sua missione è creare siti web, portali e piattaforme di e-commerce accattivanti, intuitivi e ottimizzati per assicurare la migliore user experience possibile. Per farlo, deve padroneggiare diversi linguaggi di programmazione e possedere ottime capacità creative e di problem solving, che gli permettano di trovare soluzioni innovative ed efficaci alle più diverse esigenze di business e utenti.

Data la rapidissima evoluzione tecnologica del settore, le competenze richieste sono molto specifiche e in continuo divenire: per eccellere in questo ruolo così complesso è quindi essenziale intraprendere un percorso formativo di alto livello, che permetta di acquisire know how tecnico e competenze trasversali per gestire progetti complessi e trasformare idee e concept in prodotti funzionali e accattivanti.

Cescot Rimini: 40 anni di eccellenza nella creazione di opportunità di crescita professionale

Da oltre 40 anni Cescot Rimini è un punto di riferimento per la formazione professionale nel territorio riminese e in tutta l'Emilia-Romagna. Nato nel 1982 per volontà di Confesercenti, l'ente ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'innovazione delle PMI, fornendo servizi formativi di alto livello che permettano la crescita di imprenditori, lavoratori e giovani in cerca di occupazione.

Ogni anno Cescot Rimini progetta e realizza corsi altamente qualificati che vanno dall'orientamento all'inserimento lavorativo, dall'apprendistato alla formazione continua, con un'attenzione particolare ai settori del turismo, del commercio, della ristorazione e dei servizi. Forte di un team di specialisti e docenti esperti, di aule all'avanguardia e di una efficace rete nazionale, Cescot offre percorsi formativi personalizzati e concrete opportunità di crescita professionale.

La qualità dei servizi è garantita dagli elevati standard del Sistema di Gestione certificato ISO 9001 e da un codice etico che pone al centro il rispetto della persona. L'obiettivo è fornire una formazione impeccabile e attenta ai bisogni di studenti e aziende, per generare sviluppo e innovazione nel tessuto imprenditoriale del territorio.

Un’occasione unica: un corso completamente gratuito per diventare Tecnico Analista Programmatore specializzato in Web Application

Cescot Rimini presenta un'opportunità imperdibile per tutti gli aspiranti sviluppatori web: il corso "Tecnico Analista Programmatore specializzato in Web Application". Si tratta di un percorso formativo di 500 ore studiato appositamente per trasmettere le competenze, sia tecniche che trasversali, necessarie per intraprendere con successo la professione di programmatore specializzato nella creazione di app, siti web, portali ed e-commerce. Il programma didattico permette di acquisire familiarità con i principali linguaggi di programmazione lato client e lato server, come HTML5, CSS3, JavaScript, PHP. Un'ampia parte è dedicata anche alle tecnologie CMS più richieste oggi dalle aziende, in particolare WordPress. Alle indispensabili basi teoriche si affiancano molte attività pratiche: esercitazioni, project work in squadra, ma soprattutto uno stage finale di 200 ore, per consolidare le competenze e fare esperienza "sul campo".

I requisiti di accesso, il numero di posti disponibili e le modalità di selezione sono illustrati nel dettaglio sul sito Cescot che trovate a questo link. Grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, la partecipazione è completamente gratuita per occupati e non occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con titolo di studio tecnico/informatico.

Approfittatene subito! Per saperne di più su requisiti, modalità di accesso e posti disponibili, visitate il sito ufficiale di Cescot Rimini cliccando qui. Per rimanere sempre aggiornati su iniziative e novità proposte dal gruppo Cescot potete seguire le pagine Facebook e Instagram.