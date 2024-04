La carica dei 30 mila per l'esordio della Formula E a Misano. Il direttore Albani: "Un weekend storico"

Sono 30 mila i supporter attesi tra sabato e domenica (13-14 aprile) al Misano World Circuit per la tappa italiana della Formula E. Dopo un calendario internazionale che andava a premiare il circuito cittadino tra le vie di Roma, per la prima volta le monoposto elettriche approdano in Romagna. Sono circa 350 i giornalisti accreditati da tutto il mondo presenti a Misano, tifosi per sostenere i piloti sono in arrivo in particolare da Germania e Gran Bretagna. Nella giornata di venerdì (12 aprile) inizio con le prove libere, da sabato si inizia a fare sul serio. Emozionato il direttore del circuito Andrea Albani che a RiminiToday racconta: “Siamo molto carichi, perché questa è la prima volta di una monoposto elettrica sul nostro circuito. Scriviamo in questo fine settimana un nuovo pezzo di storia del circuito di Misano, è un tassello che si va ad aggiungere alla tradizione, reso possibile grazie alla collaborazione con la Motor Valley, con tutte le istituzioni, è un progetto che davvero coinvolge tutto il territorio facendo leva su temi molto attuali e in forte sviluppo legati alla sostenibilità”. Formula E e Romagna che mostrano un forte connubio, a partire dalla presenza in gara della Maserati, ma anche di Dallara Automobili che fornisce per questi prototipi i telai. In attesa delle gare, proseguono le prevendite dei biglietti: buoni trend per le tribune, disponibilità per i prati.

La corsa

Per Edoardo Mortara di Mahindra Racing, questa gara ha un significato speciale: il pilota italo-svizzero-francese ci tiene a fare una buona gara davanti al pubblico di casa, soprattutto dopo la promettente performance di Tokyo. Gli occhi saranno puntati anche su Mitch Evans, probabilmente il pilota di Formula E di maggior successo in Italia, che conta ben quattro vittorie a Roma. Insieme al suo attuale compagno di squadra Nick Cassidy, Evans ha ottenuto uno strabiliante 1-2 all'E-Prix di Roma dello scorso anno e tenterà di riconfermarsi. Max Günther arriverà a Misano fresco di vittoria, con l'obiettivo di capitalizzare il suo ottimo stato di forma e di entusiasmare i tifosi con un'altra buona prestazione di Maserati MSG Racing sul suolo italiano.

Il programma

Si corre sabato 13 aprile con il seguente calendario. Prove libere 2: dalle ore 08.00 alle 08.30. Qualifiche dalle ore 10.00 alle 12.00 . Gara 1 in diretta dalle ore 15.00 su Italia 1 e Eurosport 2.

Domenica 14 aprile: Prove Libere 3 dalle ore 08.00 alle 08.40; aualifiche dalle ore 10.00 alle 12.00 . Gara 2 dalle ore 15.00 diretta Italia 1 ed Eurosport 2.

Concerto di Rose Villain

Allo spettacolo in pista si aggiunge quello nel Fan Village. È previsto domani alle 13:00 il concerto di Rose Villain, reduce dal grande successo ottenuto con “Click Boom!”, il brano portato sul palco del Festival di Sanremo. Ad aprire il concerto, alle 12:00, sarà Federico Baroni, cantautore cesenate di nascita, ma cresciuto a Rimini, che nel 2016 ha partecipato ai Boot Camp di X-Factor e, nel 2018, al talent “Amici”.

Domenica, invece, a salire sul palco del Fan Village sarà Bradley Simpson. Dopo il successo con i The Vamps, è passato da frontman della band ad artista solista, intraprendendo un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Le esibizioni di Rose Villain e Bradley Simpson fanno parte delle tante opportunità a cui avranno accesso i possessori di un biglietto per il Misano E-Prix.

Giovani protagonisti

Nella giornata di venerdì oltre 1.200 studenti, provenienti da 16 scuole e Università del territorio, hanno incontrato il mondo della Formula E e condiviso i contenuti che l’evento trasmette, legati alla sostenibilità, efficienza energetica e in generale una grande attenzione al risparmio ambientale in tutte le forme.

I giovani hanno visitato il circuito in un tour appositamente organizzato nel paddock e sono saliti sulla collinetta alla curva sulla quale campeggia la quercia dedicata a Marco Simoncelli. A seguire, impegni ai talk in programma e tanta curiosità per l’attività in pista avviatosi oggi con le prove libere.

A loro si aggiungono le 200 ragazze che hanno partecipato alle attività del programma Girls on Track, programma che mira a promuovere l’uguaglianza di genere negli sport motoristici offrendo alle giovani donne uno sguardo alle numerose opportunità di carriera disponibili in pista e fuori, e gli studenti del corso ITS Maker in Sport & Electric Motorcycle che ha sede a MWC.