Ancora un fine settimana automobilistico la Misano Circuit con il Racing Weekend

Un altro weekend automobilistico al Marco Simoncelli. Al via da domani il Misano Racing Weekend targato PNK Motorsport. Ben 10 categorie si alterneranno in pista, per un totale di 21 gare. Una grande festa dentro e fuori la pista, coadiuvata da un gruppo di ballo brasiliano che impreziosirà le griglie di partenza con un tocco di gioia verdeoro. Sabato 22 luglio 9 gare in programma, tra cui spiccano a fine giornata le due manche di Coppa Italia Turismo Endurance, con le qualifiche anticipate al venerdì sera. Domenica 23 luglio prenderà invece il via con una nuova prestigiosa gara del Campionato Italiano Auto Storiche: la categoria dedicata alle vetture che hanno fatto la storia dei veicoli da corsa scatterà con ben 34 equipaggi iscritti, divisi in 4 gruppi, per una gara da 60 minuti.

Presente nel weekend di Misano Adriatico anche il Master Tricolore Prototipi che per l’occasione si affiancherà alla Sports Car Challenge per un unico grande evento. Parterre ricchissimo anche per la RS Cup, che ancora una volta offrirà una griglia ricchissima di Renault Clio RS 1.6 Turbo A completare il programma, anche le velocissime monoposto di Boss GP, oltre a tutto lo spettacolo del Mitjet Italia e delle diverse categorie della Histo Cup. Il Misano Racing Weekend sarà visibile in diretta televisiva su MS Motortv (canale 229 di Sky) ed in diretta streaming, sia sulla piattaforma OTT "MS Plus" (app da scaricare su iPhone o Android) che sui canali Facebook e YouTube di PNK Motorsport.