Andreas Miserendino del TKD Cattolica conclude la stagione con un altro oro

L'ultima gara della stagione regala un altro primo posto per Andreas Miserendino del TKD Cattolica. Agli interregionali di Taekwondo dell'Emilia-Romagna l'atleta cattolichino, reduce da un altro oro al Dolomiti Open di Schio, è salito nuovamente sul gradino più alto del Podio. Sempre seguito dal Maestro Davide Berti durante la stagione ha partecipato a 15 tornei, tra cui molti internazionali come gli Open di Austria, Germania, Albania e Croazia riuscendo sempre a salire sul podio. Impegno, dedizione e costanza hanno fatto il resto. Adesso continuerà ad allenarsi anche durante le vacanze natalizie per prepararsi ai prossimi impegni del 2024 tra i quali l Austria Open, l Insubria, gli esami per conseguire il II dan ed i campionati Italiani. Andreas frequenta l ultimo anno delle scuole medie presso l Istituto Marstre Pie di San Giovanni in Marignano.