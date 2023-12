Aspettando i Campionati Europei, la ginnastica in festa alla Fiera con oltre 9 mila atleti

Si è chiusa la quarta edizione di Ginnastica in Festa Winter Edition 2023. Anche quest’anno la manifestazione si è confermata un successo come presenze, partecipazione, entusiasmo e divertimento. Nei sei padiglioni della Fiera di Rimini si sono cimentati oltre 9.000 atleti in rappresentanza di 471 società appartenenti a tutte le regioni italiane, con un incremento del 20% rispetto alla rassegna scorsa.

Approntati da Iliana Angeli oltre 2.000 premi complessivi, tra medaglie e coppe, che la manifestazione ha messo assegnato rendendo felici tutti gli atleti e le atlete saliti sul podio, nelle oltre 700 cerimonie di premiazioni svolte nell’agorà. Una partecipazione entusiasta alle finali nazionali Silver invernali 2023. In quattro giornate di competizioni sono stati impegnati circa 163 ufficiali e 19 direttori di gara, coordinati da Pietro Natalicchio e diretti dai referenti di sezione, Fulvio Traverso, Enrica Ferloni - in sostituzione di Gioconda Raguso - Stefania Turbessi, Alexia Agnani e Luciana De Corso - in qualità di responsabile del settore Silver - ed Emiliana Polini; 21 segretari coordinati dal referente nazionale Andrea Costarelli, coadiuvato da Luca Quadraccia, oltre a una cinquantina di volontari guidati da Silvia Tecchi, il tutto con la supervisione del team manager Fabio Gaggioli.

Presso la Fiera di Rimini si è apprezzata una macchina organizzativa, oramai, super collaudata e gestita da Pesaro Gym e EsatourGroup, in collaborazione con la Fgi, il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e, ovviamente, Italian Exhibition Group che ha ospitato la manifestazione.

Preziosa sempre l’opera di Enrico Nicolelli, per i trasporti – svolti attraverso i servizi logistici e i mezzi messi a disposizione dal 2° reparto mobile di Padova della Polizia di Stato, su input delle Fiamme Oro e il 5° Reggimento Carabinieri di Bologna su indicazione dell’Esercito Italiano – e di Giacomo Giardini per gli allestimenti. Ancora una volta PesaroGym 2019 ed Esatour SRL hanno dimostrato di rispondere appieno alla richiesta ginnica presente nel Paese. Ad aprire le danze, come si dice in gergo, era stato il Presidente FGI in persona, il cav. Gherardo Tecchi, al quale si è aggiunto il suo vice, il vicario Valter Peroni, il consigliere federale Francesco Musso – capo delegazione al Comegym - la vicepresidente nel comitato tecnico FIG di Aerobica Maria Cristina Casentini, il team manager della maschile Andrea Facci, coadiuvato dal Nicola Costa, Alessandro Zanardi e Giorgio Colombo per i progetti Silver e GxT messi in atto in collaborazione con Sport&Salute e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’appuntamento con la ginnastica nei padiglioni della Fiera di Rimini è per il 2024 per la Campionati Europei di Artistica maschile e femminile, in programma sempre nella Fiera di via Emilia, dal 26 aprile al 5 maggio. La biglietteria ha aperto giovedì 7 dicembre e in soli quattro giorni sono stati venduti quasi duemila biglietti.