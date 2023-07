Bagno di folla a Misano per il Civ Racing Night. Tra i vip nel paddock anche Elodie

Era stata annunciata come uno show. E la promessa è stata mantenuta. La Racing Night del CIV ha regalato uno spettacolo difficile da dimenticare, in pista e fuori. Tanto il pubblico presente sugli spalti di Misano, quello che ha affollato la pit & grid walk prima della gara della Supersport 600 NG e che si è poi riversato nella Square per applaudire i protagonisti della Superbike, con il podio della classe regina tenutosi proprio nella Square del Simoncelli. E che ha permesso ai tanti appassionati presenti in circuito di abbracciare idealmente i loro beniamini. Con la festa che poi è proseguita sulle note del djset di FIMP partite dalla event car di Red Bull.



Guardando alle gare, in Superbike, a brillare più di tutti nella notte di Misano, è stato ancora una volta Michele Pirro. L'alfiere Ducati Barni Spark è tornato alla vittoria, quinto successo per lui in questa stagione, con il pluricampione italiano che si è confermato re della Racing Night del CIV, gara in cui Pirro ha sempre vinto. Seconda posizione per Luca Bernardi. Il pilota Aprilia Nuova M2 ha provato fino all'ultimo ad insidiare Pirro, restando sempre in scia al pluricampione italiano e chiudendo a mezzo secondo da lui. Dietro ai primi due è stata bagarre per la terza posizione, andata alla fine a Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos) con Alessandro Delbianco (Yamaha Keope) a soli due decimi da Zorro. In classifica generale Pirro ha riconquistato la vetta con 134 punti davanti a Zanetti con 133 e Bernardi con 96.

Finale al cardiopalma in Supersport 600 NG, con la gara che si è decisa nelle ultime curve. In bagarre per la vittoria erano in quattro, con il successo, il primo per lui in questa stagione, andato a Simone Corsi. L'alfiere Yamaha AltoGO è stato bravo ad avere la meglio su Massimo Roccoli. Il pilota Yamaha Promodriver è riuscito a tornare a podio, primo per lui nel 2023. Discorso simile per Simone Saltarelli, terzo al traguardo e primo piazzamento per il pilota Ducati Broncos. Andrea Mantovani (Ducati Mesaroli) e Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme) sono finiti out per un contatto nell'ultimo giro mentre erano in lotta con i primi tre per la vittoria. In classifica generale Corsi è leader con 116 p. davanti a Bussolotti con 95 p. (6° in gara, Yamaha Axon Seven) e Massimo Roccoli con 91 p.



Tornando allo show della Racing Night, nella terrazza della Palazzina Building del circuito si è tenuta una cena che ha visto intervenire ospiti tra i quali Andrea Iannone ed Elodie, Aldo Drudi, Massimo Rivola, Davide Tardozzi e Alessio "Uccio" Salucci. Oltre a numerosi partner e sponsor, tra i quali anche rappresentanti di Cisa, Just1, Liqui Moly, Giant e Motor Bike Expo.