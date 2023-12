Battesimo di fuoco in Ducati per Marc Marquez, il sei volte campione della MotoGp al Cocoricò

Sarà la discoteca Cocoricò di Riccione, il prossimo 20 gennaio, a ospitare la presentazione ufficiale dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati. Si tratta di una delle maggiori novità, in vista del 2024, per la MotoGp. Per Marquez sarà una sorta di ballo da debuttante, visto il suo ingresso a far parte della famiglia Gresini. In questa occasione il pilota svelerà la livrea della sua Desmosedici.

Marc Márquez Alentà è un pilota motociclistico spagnolo, campione del mondo della classe 125 nel 2010, della Moto2 nel 2012 e della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. È tra i piloti più titolati della storia del motociclismo ed è il fratello maggiore di Álex Márquez, anche lui pilota motociclistico professionista.

Il 4 ottobre Marquez aveva comunicato la scelta di separarsi dalla Honda, dopo undici anni e sei titoli mondiali; quindi la settimana successiva, prima del Gran Premio dell'Indonesia, viene ufficializzato il passaggio nel 2024 alla Ducati, correndo per il team Gresini Racing insieme al fratello Álex Márquez. Ha concluso la sua ultima stagione in Honda, quattordicesimo in campionato, con un terzo posto nella Sprint del Gran Premio di Valencia, mentre in gara è caduto venendo coinvolto da Jorge Martín, ritirandosi.