Beach volley, attese 10mila presenze a Riccione con il 'Beachline Festival'

Duecento campi da gioco lungo tutta la spiaggia, dal porto fino al Marano, che creano un colpo d’occhio unico. Oltre 1.500 giovani atleti partecipanti provenienti da molti paesi europei, soprattutto quelli di lingua tedesca, per quasi 10.000 presenze. Dal 1 al 7 aprile sbarca a Riccione uno degli appuntamenti storici del palinsesto turistico-sportivo della città: il Beachline Festival.

La kermesse dedicata agli appassionati di beach volley, giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione, dà l’avvio come da tradizione nel mese di aprile alla stagione degli eventi sportivi primaverili e estivi di Riccione, dopo i grandi appuntamenti del ciclismo a marzo. I suoi duecento campi allestiti sulla sabbia creano, in un colpo d’occhio spettacolare, quasi un unico gigantesco terreno da gioco sulla spiaggia di Riccione il cui cuore pulsante è collocato in prossimità di piazzale Azzarita, dove si trova il campo centrale con le tribune e il villaggio del Beachline Festival.

Diverse le attività collaterali dedicate agli atleti fra cui alcuni momenti di degustazione con i prodotti tipici locali che permettono ai partecipanti di scoprire Riccione e il territorio circostante e di godersi quelle “experience” emozionali alla base del turismo sportivo di qualità. Il Beachline Festival è organizzato da Promhotels Riccione, in collaborazione con gli storici partner tedeschi Alpetour e Funtec, e con il patrocinio del Comune di Riccione.

“L’amministrazione comunale è orgogliosa di continuare a ospitare a Riccione questo meraviglioso evento sportivo che fa da apripista alla stagione estiva - dichiara l’assessore allo Sport Simone Imola - Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere, che vanta un radicamento sul nostro territorio e garantisce un notevole numero di presenze in particolare in un periodo come quest’anno in cui la Pasqua arriva così presto e crea una grande vivacità sulla spiaggia in un momento di non utilizzo balneare. Infine contribuisce a far conoscere Riccione ai giovani europei che partecipano al Festival, in particolar modo a quelli di lingua tedesca, pienamente nel nostro target”.

“Il Beachline Festival, in ambito sportivo, è il fiore all’occhiello della nostra Cooperativa - dichiara Cesare Ciavatta Presidente di Promhotels - una manifestazione che con orgoglio organizziamo dal 1997 portando ogni anno a Riccione decine di migliaia di presenze straniere, in particolare tedesche, restituendo al territorio un grande valore turistico che coinvolge non solo gli hotel, ma anche ristoranti e attività commerciali in un periodo estremamente strategico come l'inizio della stagione”.