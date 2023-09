I big del beach volley sfilano sui campo del Polo Est Village, assegnati i titoli italiani 2023

Si è chiusa con successo la nove giorni di grande sport svoltasi al Polo Est Village, teatro dal 2 al 10 settembre del Campionato Italiano e delle Finali del Campionato Italiano Beach Volley: prestigioso evento promosso dalla stessa struttura di viale Pinzon insieme a Fipav - Federazione Italiana Pallavolo e Insubria Gallarate, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bellaria Igea Marina.

La città di Panzini è stata vera e propria capitale del volley sulla sabbia a livello nazionale, vedendo sfidarsi oltre 550 tra i migliori interpreti della disciplina, giunti a Bellaria Igea Marina grazie al punteggio conseguito nelle precedenti tappe: tanto spazio ai giovani talenti, con le categorie under 14, 16, 18 e 20, senza dimenticare i master (over 35, 45 e 55) e ovviamente il piatto forte: gli assoluti svolti nell’ultimo weekend, che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di atleti del calibro di Adrian Carambula e Remi Bassereau.

Ad avere la meglio sul campo centrale del Polo Est, Davide Benzi e Carlo Bonifazi, i quali si sono laureati campioni d’Italia vincendo 2-1 (21-19, 19-21, 15-9) contro Manuel Alfieri e Davis Krumins. Un successo al tie-break che è valso ai ragazzi di coach Gianni Mascagna, vincitori anche della Coppa Italia 2023, lo scudetto. Il titolo femminile assoluto è stato invece vinto da Giada Benazzi e Sara Breidenbach. In semifinale, le due atlete allenate da Alessandro Lucchi hanno battuto 2-0 (21-13, 21-17) Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli e, in virtù della sconfitta subita nell’altra semifinale dalle dirette inseguitrici Federica Frasca e Alice Gradini - il Tricolore viene infatti assegnato alla coppia che totalizza il maggior numero di punti con i quattro migliori risultati conseguiti durante le tappe del Campionato Italiano -, hanno potuto festeggiare già nella tarda mattina la conquista dello scudetto 2023.

In archivio quindi una manifestazione in grado di combinare al meglio le diverse direttrici chiave per l’indotto turistico di Bellaria Igea Marina, a partire dallo sport e dai giovani che, con al seguito le proprie famiglie e tanti tifosi, hanno potuto conoscere e vivere un inizio di settembre in pieno ‘clima estivo’. Ad aumentare il prestigio della manifestazione, la diretta televisiva Rai ed Eurosport, nonchè alcune importanti personalità sportive che non hanno fatto mancare la propria presenza: su tutte, il vicepresidente Fipav Adriano Bilato, il presidente del CR FIPAV Emilia Romagna Silvano Brusori, e Gelindo Bordin, atleta olimpionico e direttore sport marketing Diadora, oltre a Martina Montorfano, marketing manager Fonzies.