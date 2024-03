Boxe, esordio ai campionati regionali ed è subito finale per un atleta della Polisportiva Riccione

Esordio di Isacco Mazzoli ai Campionati Regionali esordienti Junior 2024 di boxe a Reggiolo. Isacco, 15 anni, con i colori della Polisportiva Riccione ha combattuto sabato 2 marzo la semifinale, conquistando la finalissima di domenica. Purtroppo ha perso ai punti la finale ma ha disputato un gran match. Partito un po’ a rilento nella prima ripresa, ha combattuto con vigore nella seconda e terza ripresa, accusando però un colpo al naso che ha richiesto l’intervento del medico. "Bravo Isacco siamo orgogliosi di te per la costanza, la dedizione e la serietà che hai dimostrato di avere: di fronte a un avversario temibile non hai mai mollato. Oggi per noi allenatori è stato un successo comunque” dichiarano gli allenatori Ivan Cancellieri ed Ettore Iobbi.