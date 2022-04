La Boxe Riccione brilla nel memorial “Carabini Nello”, sugli scudi Dafne Martini ed Erica Montalbini

È stato un ritorno all’attività agonistica davvero positivo quello della Boxe Polisportiva Riccione. Sabato, in occasione del Memorial “Carabini Nello”, Dafne Martini e Erica Montalbini sono salite sul ring dell’Italica Boxe al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone, accompagnate dal tecnico Ivan Cancellieri e dall’aspirante tecnico Gianluca Catalano. Entrambe le atlete riccionesi hanno fatto un’ottima figura, prima ancora dei riscontri positivi in fatto di punteggio. Dafne Martini ha concluso in parità il match che la vedeva opposta alla locale Martina Malatesta (categoria Elite kg 58). Anche se probabilmente l’atleta della PolCom Riccione avrebbe meritato la vittoria. È andata ancora meglio a Erica Montalbini, che ha centrato il successo pieno contro Elena Gelsi (anche lei della Italica Boxe) nella categoria Elite kg 62.

Ivan Cancellieri esprime così la sua soddisfazione per l’esibizione delle atlete: “In realtà non ci sono tante parole da spendere. Tanto Dafne quanto Erica sono state impeccabili, non solo per i risultati positivi acquisiti ma soprattutto per lo stato d’animo che hanno saputo mettere in mostra. Prima di salire sul ring c’era un po’ di comprensibile emozione ma una volta salite su quei tre gradini, si sono dimostrate tenaci e combattive fino all’ultimo gong”.

Il programma della riunione savignanese prevedeva anche il combattimento di Matteo Omiccioli, ma il pugile neo-arrivato alla Boxe Riccione non è potuto salire sul ring per il forfait dato dall’avversario Daniele Marchionni (Boxe Cattolica) a causa di un infortunio al braccio rimediato un paio di giorni prima. L’atteso esordio di Omiccioli è così rinviato al prossimo week-end in occasione del Torneo Regionale Elite Emilia-Romagna che andrà in scena a Carpi. Omiccioli, accompagnato dal coach e responsabile della sezione Boxe Polisportiva Riccione, Ettore Iobbi, combatterà domenica 10 aprile e in caso di passaggio del turno, tornerà sul ring la settimana successiva per un’altra sessione di gare, visto che la grande partecipazione di atleti iscritti ha costretto l’organizzazione a suddividere l’evento in due date.