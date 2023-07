Campionati Europei di ginnastica artistica 2024, sopralluogo in Fiera della European Gymnastic

Continua la marcia di avvicinamento verso i Campionati Europei di ginnastica artistica maschile e femminile 2024. Questa mattina l’assessore allo Sport Moreno Maresi ha ricevuto una delegazione del Comitato Organizzatore dell’evento che sarà ospitato a Rimini tra il 24 aprile e il 5 maggio del prossimo anno, accompagnata da alcuni rappresentanti della European Gymnastic, la federazione continentale europea per la ginnastica.

In questi giorni gli organizzatori hanno iniziato a delineare i dettagli dell’evento e hanno realizzato i primi sopralluoghi ai padiglioni del quartiere fieristico, sede scelta per accogliere gli oltre 300 atleti che gareggeranno in rappresentanza di circa 35 nazioni. Un appuntamento di grande prestigio e rilevanza, valido anche per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, che porterà a Rimini televisioni e giornalisti da circa 25 paesi.