Campionati italiani Giovanili di nuoto, atleta riccionese piazza il suo personal best nei 200 Dorso

Dal 5 al 7 aprile si sono svolti i Campionati italiani Giovanili di Nuoto a Riccione, sezione femminile: la giovane atleta Gaia Bilancioni, classe 2011, alla sua prima esperienza in nazionale, ha conseguito ottimi piazzamenti: 15esima posizione in graduatoria nei 100 Dorso e 11esima posizione in graduatoria nei 200 Dorso con il suo Personal Best. “Alla sua prima esperienza a livello nazionale, Gaia ha ottenuto un ottimo riscontro, sicuramente di buon auspicio per il futuro”, ha dichiarato Massimiliano Benedetti, direttore tecnico delle sezioni acquatiche del Nuoto Riccione.