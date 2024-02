Campionati Italiani juniores di nuoto artistico a Riccione, il bilancio delle tenaci atlete riccionesi

Conclusi i Campionati Italiani Juniores di nuoto artistico allo Stadio del Nuoto di Riccione lo scorso week-end, arriva il bilancio delle atlete riccionesi che si sono battute con tenacia e tanta passione negli esercizi di squadra, ai quali hanno potuto partecipare penalizzate in seguito all’infortunio non ancora recuperato appieno di Anna Torroni: un’esecuzione impeccabile ha visto arrivare le ragazze a un traguardo ambizioso, con 5 atlete invece che 8 delle altre società, guadagnando la sedicesima posizione su 26 esercizi, possibile grazie all’impegno delle atlete stesse ma anche di tutto il team di allenatori: insieme al capo allenatore Maria Grano, i tecnici Alessia Baioni, Jasmine Zonzini, Marika Carloni e Ginevra De Amicis. Ad Alessia Baioni il plauso per la coreografia, sulle note della colonna sonora di "Avatar 2 le vie dell'acqua”.

Un risultato davvero importante come prima partecipazione ai campionati italiani di categoria nella specialità della squadra: solo altre 2 società, oltre a quella riccionese, sono riuscite a esibirsi con un percorso netto senza il temuto base Mark (penalità). Risultato quindi positivo per le atlete Anna Torroni, Benedetta Bracchi, Viola Palmieri, Maria Sofia Mezaris, Lia Baldisserri e Beatrice Cola, aggiuntasi sabato per le gare degli obbligatori, per aver affrontato la gara cercando di recuperare il gap iniziale.