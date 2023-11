Centro Karate Riccione: bronzo per la società ai Campionati Italiani Fijlkam

Il Centro Karate Riccione strappa la terza posizione come società nel kata individuale maschile e femminile juniores ai Campionati italiani della Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marzial, grazie ai prestigiosi piazzamenti dei fantastici ragazzi riccionesi: Gabriele Abbruscato, Chiara Bacchini, Jamie Castellani, Maria Marconi, Nina Ortalli, Martina Padoan, Aurora Serinelli.

Al loro seguito i tecnici e i preparatori della società e la Vice Presidente Manuela Gasperoni del Centro Karate Riccione che ha espresso la sua grande soddisfazione: “abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo la scuola di Karate che nel tempo mantiene il suo ruolo tra le prime d’Italia. Grazie al modello d'insegnamento che il Maestro Riccardo Salvatori ci ha tramandato, perfettamente in linea con le direttive della federazione, riusciamo a fornire a chi ha voglia d'impegnarsi i requisiti fondamentali per essere competitivi a livello internazionale e di poter raggiungere traguardi importanti”.