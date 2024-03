Centro karate Riccione asso piglia tutto, solo podi ai campionati regionali

Fine settimana ricco di medaglie per il karate riccionese ai Campionati Regione Emilia Romagna di Karate Kata Maschile e Femminile Juniores a Ravenna: centrato l'obiettivo per le qualificazioni al prossimo campionato italiano Juniores a Ostia. Tutti gli atleti partecipanti si qualificano: per Maria Marconi arriva l’oro e l'argento per Chiara Bacchini nel femminile; Nina Ortalli guadagna il bronzo, Thomas Bagarolo l'argento e Jamie Castellani ottiene la medaglia di bronzo.

“La nostra scuola di karate si conferma per l’estrema pulizia della tecnica nel rispetto della tradizione giapponese supportata da un moderna preparazione atletica che consente ai nostri atleti di poter ben figurare in ogni confronto” ha dichiarato Manuela Gasperoni che ha seguito il gruppo di atleti alla competizione". “Siamo molto felici del risultato che ci fa ben sperare per i prossimi campionati italiani” afferma il presidente del Centro karate Riccione, Moreno Villa.