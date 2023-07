Al Circolo Nautico Cattolica la regia della prima regata dedicata al velista Massimo Patelli

La sindaca Franca Foronchi ha premiato i vincitori del 1° Memorial “Massimo Patelli”, regata dedicata alle classi Ilca 6 e 7. Una competizione organizzata dal Circolo Nautico Cattolica e patrocinata dal Comune per omaggiare la figura del velista cattolichino, venuto a mancare lo scorso anno, che da appassionato di vela aveva deciso di intraprendere l’avventura dell’agonismo prendendo parte a competizioni Meteor e Laser oltre a farsi promotore di competizioni veliche nel nostro territorio.

“Abbiamo vissuto – sottolinea la sindaca Foronchi - una serata di ricordo e di festa insieme alla famiglia di Massimo e di tanti amici ed appassionati che non sono voluti mancare a questo primo appuntamento. Il mare regala sempre emozioni a chi lo solca e queste devono essere raccontate a per farle crescere, per questo credo che questo Memorial sia la testimonianza di quanto lui ha regalato a questo sport”.