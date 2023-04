Con la Coppa Italia Velocità parte la stagione sportiva del Misano World Circuit

Coppa Italia Velocità al via con il primo round 2023 che si terrà il 14 e il 15 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli. “Parte una stagione attesa e con tanti appuntamenti in calendario – dice Andrea Albani, managing director MWC – La Coppa Italia è una gara tradizionale ed esprime l’eccezionale passione di centinaia di piloti che amano competere in pista, condivisa con i team che organizzano le varie categorie e la regia della Federmoto. Siamo all’inizio di tre weekend consecutivi: fra sette giorni ci sarà il Ferrari Challenge e a fine mese l’attesissima partenza del CIV. Continuano ad arrivare segnali positivi dalle prevendite dei grandi eventi internaqzionali e siamo tutti fiduciosi in vista di una stagione davvero emozionante”. Sono attesi oltre trecento piloti che si sfideranno in quattro diversi trofei: Dunlop Cup, Pirelli Cup, Trofeo Italiano Amatori e Yamaha R3 Cup.

EMG Eventi è l'organizzatore della Dunlop Cup. Sono previste due griglie per moto da da 600 e 1000cc, suddivise in categorie Pro e Rookie, oltre alle Supersport e Big Next Generation nella categoria 600. La Dunlop Cup è una competizione molto attesa che offre la possibilità a molti giovani talenti di mettersi in mostra per tentare il salto e approdare al CIV. Tra i protagonisti attesi ci sarà Alessandro Delbianco che parteciperà in veste di wild card proprio per allenarsi in vista del primo round del Campionato Italiano Velocità 2023. Organizzata da Ideal Gomme Eventi e Motoclub Adriatica Racing, la Pirelli Cup prevede due diverse griglie per moto da 600 e 1000cc. Questo trofeo è conosciuto per il suo altissimo livello di competitività, con numerosi piloti che hanno fatto il salto al Campionato Italiano Velocità. Tra i partecipanti ci saranno anche alcune wild card di altissimo livello come il Campione Italiano 600 CIV Marco Bussolotti, Matteo Ferrari e Roberto Mercandelli.

La R3 Cup è un monomarca organizzato da AG Motorsport Italia e si presenta con una griglia folta a conferma del grande successo tra i piloti più giovani. L'edizione 2023 sarà l'ottava stagione per il trofeo che offre grandi opportunità di crescita per team e piloti, dando loro la possibilità di mettersi in mostra in un ambiente dove tutti competono ad armi pari. Confermata anche la superfinale R3 European Championship in Portogallo a Portimao per i primi tre piloti vincitori della classifica bLU cRU. Infine, il Trofeo Italiano Amatori, organizzato dal Motoclub Motolampeggio, è dedicato a piloti non professionisti già dal 2005, anno in cui si è svolta la prima edizione. La competizione offre sei diverse griglie dedicate a piloti di tutti i livelli con moto da 600 e 1000cc. RR Cup (ex Superior Cup), 1000 Base, Rookie Challenge 1000, 600 Base e 600 Pro (che include la 600 Avanzata e la Big Supersport). Queste sono le griglie che compongono il Trofeo offrendo ai piloti amatoriali l'opportunità di competere mettendosi alla prova con piloti di livello simile.

La Coppa Italia Velocità 2023 promette emozioni forti e adrenalina pura, con una selezione di piloti pronti a dare il massimo per primeggiare e dimostrare il proprio valore mettendosi in mostra nei trofei più importanti del panorama italiano della velocità.