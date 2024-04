Tutto pronto per l’edizione 2024 della Rimini Marathon, il Club del Sole ospita il Village

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Rimini Marathon 2024, che prenderà il via venerdì 12 aprile. Grande novità di questa edizione sarà la nuova location del Marathon Village, cuore pulsante dell'evento, ospitato all’interno del Rimini Family Village di Club del Sole - Hospitality Partner dell’evento sportivo. Altra novità significativa della gara è il passaggio dalla distanza regina alla mezza maratona, più adatta al contesto della città.

“Supportiamo le iniziative sportive che ben si sposano con la nostra filosofia di vacanza active&healthy – ha dichiarato Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole -. Il nostro gruppo promuove infatti il concept “Full Life Holidays”, un format completamente innovativo di vacanza esperienziale legata al benessere fisico ed emotivo, dove sport, natura e comfort sono gli elementi distintivi”.

La struttura scelta dagli organizzatori per la qualità dei servizi offerti giocherà un ruolo di primo piano nella competizione di quest’anno: non solo farà da cornice al Marathon Village, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit pre-gara, ma accoglierà per la prima volta ospiti e partecipanti che desidereranno soggiornarvi. Sarà un vero e proprio punto di riferimento per i runner con tantissimi eventi e spazi dedicati.

Affacciato sul mare di Rimini, il Villaggio vanta nuovissime Lodge dotate di ogni comfort e immerse nella natura, un parco acquatico, ristorante, aree fitness, impianti sportivi, fra cui campi da padel, e una spiaggia attrezzata di 35.000 metri quadrati di fronte alla struttura che, da quest’anno, sarà arricchita da un nuovissimo ristorante vista mare. Come in ogni Villaggio Club del Sole, gli ospiti potranno godere di un’esperienza di vacanza Full Life, unica e senza eguali, immergendosi in modo autentico e profondo con la natura, elemento che esalta e moltiplica il comfort.

Una tre giorni dove non mancheranno musica, divertimento e buon cibo, che culminerà con l’attesissima premiazione finale presso il Rimini Family Village: in palio per il primo classificato della mezza maratona femminile e maschile una vacanza in una delle 23 strutture Club del Sole in 7 regioni d’Italia. Oltre all’Half Marathon, sono in programma la TenMiles e Family Run, sempre nella giornata di domenica; si correrà sabato, invece, la Kids Run.